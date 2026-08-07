Холдинг Porsche SE требует от автоконцерна Volkswagen реструктуризации

Кризис в немецком автопроме обостряется. Главный акционер Volkswagen - холдинг Porsche SE, контролируемый семьей Порше, открыто потребовал от автоконцерна немедленной реструктуризации.

Поводом для жесткого давления стали финансовые проблемы самого холдинга. Из-за стремительного обесценивания акций Volkswagen Porsche SE зафиксировал чистый убыток в 2 млрд 220 млн евро только за первое полугодие.

Руководство холдинга предупреждает: медлить больше нельзя, бренд находится на историческом перепутье, а старые методы экономии больше не работают.

Впереди Volkswagen ждут радикальные меры: жесткое сокращение миллиардных расходов, закрытие заводов в Германии и массовые увольнения сотрудников.