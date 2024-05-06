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Холода пришли на север Италии: для спасения виноградников крестьяне жгут костры

На север Италии пришли холода: в регионе Южный Тироль температура снизилась до 5 градусов днем, а ночью даже наблюдаются заморозки. Для спасения виноградников крестьяне разжигают костры. Эффективность метода сомнительна, но в ближайшие неделю-две ничего другого не остается - холода пришли надолго, что грозит оставить Южный Тироль без урожая.

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