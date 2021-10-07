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Холодная и затратная зима ждет Латвию
Более 22 тысяч жителей Риги в преддверии заморозков остались без тепла.
Из-за долгов не подключено отопление более чем в полутысяче жилых домов. Только за последние полгода стоимость электроэнергии в Латвии увеличилась более чем на 250 процентов. Об энергетическом кризисе в Европе - из Риги репортаж Руслана Панкратова.
Энергетический кризис в Европе
Министр экономики Янис Витенбергс:
Мы договорились с Латвэнерго о том, что они смогут компенсировать нуждающимся людям и предприятиям их затраты на электроэнергию, речь идет о 8-12 евро. Правительству необходимо будет предусмотреть статью расходов в новом бюджете следующего года.
Только за последние полгода стоимость электроэнергии в Латвии увеличилась более чем на 250 %. Правительство, правда, говорит о 20 % и убеждает население, что такой рост цен вызван объективными факторами: холодной зимой, ростом мировых цен и восстановлением экономики Латвии после локдауна.
Производственные издержки латвийских ТЭЦ возросли еще на 60 % из-за роста цен на газ и сокращения поставок из России. Сергей Федоров - энергетик по образованию, утверждает, что в незавидной ситуации оказались латвийские предприятия. Многим сейчас приходится буквально выживать.
Цены на самом деле выросли не на 20-30 %, они выросли в разы. Если на электричество, то еще летом предлагалось 75 евро за мегаватт, когда весной была 40-45. То есть, минимум на 40 % выросли цены летом, а то, что предлагается сейчас, это в разы выросшие цены.
Впрочем, ситуацию, говорят эксперты, вполне можно было бы исправить, покупая, например, дешевую энергию из Беларуси. Но за политические амбиции нынешних чиновников приходится расплачиваться простым людям.
Опрос на улице
- "Если прошлым летом мы за двухкомнатную квартиру, за коммунальные платили вместе 80, то в этом году счет у нас уже был 120. 3. Хотелось бы, чтобы так зарплаты поднимались, как эти цены поднимаются. 5. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Мы пешки в этой игре".
- "А что делать? Будет еще больше, понимаете? Я бензин сейчас еду, смотрю, так хорошо подняли, а что делать?"
- "Надо теперь планировать. Ну что? Надо планировать. Скажите, могу ли я что-то изменить? Я могу что-то изменить? Нет. Я как пенсионерка, но мое счастье, что я работаю. И у меня есть несколько источников дохода, которые меня поддерживают".
Вероятно, что энергетическая безопасность страны нынешние власти беспокоит меньше всего. И если недавно в центре Риги люди собирались лишь на антиковидные протесты, но с наступлением серьезных холодов и после получения новых платежек латыши начнут выходить на улицы своих городов уже массово.
То, что Беларусь построила атомную станцию - это правильно, в первую очередь это энергетическая безопасность страны, то, от чего Латвия отказывается и не понимает, что одна из задач правительства и государства всегда - это энергетическая безопасность. Это рост цен на электричество. Дальше у нас объявили о росте цен на газ. По сути дела, я думаю это искусственное повышение, в нашей стране никто не занимается проблемами реальной коррупции, поэтому никто не задаст вопрос: "Господа, а почему же растет цена на газ?
В Риге из-за долгов не подключено отопление более чем в 500 домах. Их жильцам приходится сейчас просто мерзнуть.
За моей спиной офис домоуправления, в котором 22 тысяч квартир по-прежнему остаются без тепла. В одном из недавних интервью председатель правления любезно предложить самим жителям подключиться к решению проблемы и выразил надежду, что до сильных морозов отопление подключить все же удастся.
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