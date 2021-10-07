Холодная и затратная зима ждет Латвию

То, что Беларусь построила атомную станцию - это правильно, в первую очередь это энергетическая безопасность страны, то, от чего Латвия отказывается и не понимает, что одна из задач правительства и государства всегда - это энергетическая безопасность. Это рост цен на электричество. Дальше у нас объявили о росте цен на газ. По сути дела, я думаю это искусственное повышение, в нашей стране никто не занимается проблемами реальной коррупции, поэтому никто не задаст вопрос: "Господа, а почему же растет цена на газ?

Евгения Зайцева, экономист