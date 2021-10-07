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Холодная и затратная зима ждет Латвию

Более 22 тысяч жителей Риги в преддверии заморозков остались без тепла.

Из-за долгов не подключено отопление более чем в полутысяче жилых домов. Только за последние полгода стоимость электроэнергии в Латвии увеличилась более чем на 250 процентов. Об энергетическом кризисе в Европе - из Риги репортаж Руслана Панкратова.

Энергетический кризис в Европе

Министр экономики Янис Витенбергс:

Мы договорились с Латвэнерго о том, что они смогут компенсировать нуждающимся людям и предприятиям их затраты на электроэнергию, речь идет о 8-12 евро. Правительству необходимо будет предусмотреть статью расходов в новом бюджете следующего года.


Только за последние полгода стоимость электроэнергии в Латвии увеличилась более чем на 250 %. Правительство, правда, говорит о 20 % и убеждает население, что такой рост цен вызван объективными факторами: холодной зимой, ростом мировых цен и восстановлением экономики Латвии после локдауна.



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Производственные издержки латвийских ТЭЦ возросли еще на 60 % из-за роста цен на газ и сокращения поставок из России. Сергей Федоров - энергетик по образованию, утверждает, что в незавидной ситуации оказались латвийские предприятия. Многим сейчас приходится буквально выживать.

Цены на самом деле выросли не на 20-30 %, они выросли в разы. Если на электричество, то еще летом предлагалось 75 евро за мегаватт, когда весной была 40-45. То есть, минимум на 40 % выросли цены летом, а то, что предлагается сейчас, это в разы выросшие цены.
Сергей Федоров, глава Рижской Торгово-промышленной палаты


Впрочем, ситуацию, говорят эксперты, вполне можно было бы исправить, покупая, например, дешевую энергию из Беларуси. Но за политические амбиции нынешних чиновников приходится расплачиваться простым людям.

Опрос на улице

  • "Если прошлым летом мы за двухкомнатную квартиру, за коммунальные платили вместе 80, то в этом году счет у нас уже был 120. 3. Хотелось бы, чтобы так зарплаты поднимались, как эти цены поднимаются. 5. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Мы пешки в этой игре".


  • "А что делать? Будет еще больше, понимаете? Я бензин сейчас еду, смотрю, так хорошо подняли, а что делать?"


  • "Надо теперь планировать. Ну что? Надо планировать. Скажите, могу ли я что-то изменить? Я могу что-то изменить? Нет. Я как пенсионерка, но мое счастье, что я работаю. И у меня есть несколько источников дохода, которые меня поддерживают".



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Вероятно, что энергетическая безопасность страны нынешние власти беспокоит меньше всего. И если недавно в центре Риги люди собирались лишь на антиковидные протесты, но с наступлением серьезных холодов и после получения новых платежек латыши начнут выходить на улицы своих городов уже массово.

То, что Беларусь построила атомную станцию - это правильно, в первую очередь это энергетическая безопасность страны, то, от чего Латвия отказывается и не понимает, что одна из задач правительства и государства всегда - это энергетическая безопасность. Это рост цен на электричество. Дальше у нас объявили о росте цен на газ. По сути дела, я думаю это искусственное повышение, в нашей стране никто не занимается проблемами реальной коррупции, поэтому никто не задаст вопрос: "Господа, а почему же растет цена на газ?
Евгения Зайцева, экономист


В Риге из-за долгов не подключено отопление более чем в 500 домах. Их жильцам приходится сейчас просто мерзнуть.

За моей спиной офис домоуправления, в котором 22 тысяч квартир по-прежнему остаются без тепла. В одном из недавних интервью председатель правления любезно предложить самим жителям подключиться к решению проблемы и выразил надежду, что до сильных морозов отопление подключить все же удастся.

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