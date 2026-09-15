Холодный душ для Брюсселя: почему Исландия отказалась вступать в ЕС

На состоявшемся 29 августа 2026 года консультативном референдуме 52,8 % исландцев высказались против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, что стало чувствительным ударом по планам Брюсселя по расширению.

Причины отказа кроются в трех фундаментальных основах исландского благополучия - рыболовстве, энергетике и промышленности. Рыбная отрасль, обеспечивающая почти 40 % экспорта страны, остается главным камнем преткновения. Исландцы не готовы передать Брюсселю контроль над своими рыбными ресурсами в рамках Общей рыболовной политики ЕС. Экономические выгоды от членства выглядят сомнительными, поскольку Исландия уже имеет полный доступ к единому рынку через Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону, а ее ВВП является одним из самых высоких в Европе.

Противники вступления предупреждали о риске потери национального суверенитета и утрате контроля над ключевыми отраслями экономики. Для Евросоюза этот результат стал мировоззренческим поражением - отказ богатой и высокоразвитой "сверхъевропейской" страны подрывает нарратив о незыблемой привлекательности европейской модели и заставляет усомниться в перспективах дальнейшего расширения на восток, включая Украину и страны Западных Балкан.

Точку в затянувшейся дискуссии поставила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир. Вопрос возобновления диалога с Брюсселем окончательно снят с повестки, как минимум до конца срока работы действующего правительства, то есть до 2028 года.

Криструн Фростадоуттир:

"Сейчас мы считаем принципиально важным подвести итоги и принять решение, как поступить с заявкой на данный момент. Однако я хочу четко подчеркнуть: в течение этого мандата правительство не намерено возобновлять переговоры о вступлении (в ЕС. - Прим. news.by). Для множества людей эта дискуссия вращалась вокруг национальной валюты, процентных ставок, инфляции, то есть базовых бытовых тем и вопросов суверенитета. Каждый видит ситуацию по-своему. Мой главный вывод из происходящего заключается в том, что большинство жителей страны устраивает текущее положение дел".

Криструн Фростадоуттир

Впервые о членстве в ЕС в Рейкьявике всерьез задумались на фоне финансового шторма 2008 года, но полноценного альянса не случилось. Сегодня страна и без того пользуется ключевыми привилегиями - входит в Шенген и Европейскую экономическую зону, свободно торгует и перемещается по континенту. В 2025 году Евросоюз принял 66,5 % исландского экспорта. Простая арифметика показывает, что выгода от полноценного вступления гипотетически мала, а вот взносы в казну Брюсселя вырастут вполне ощутимо.

Неудивительно, что исландское общество оказалось расколото. Итоги референдума провели четкую черту между столицей и глубинкой. За интеграцию проголосовал лишь Рейкьявик (57,5 % на севере и 54,5 % на юге). Провинциальная Исландия ответила жестким евроскептицизмом: против выступили от 53 до 63 % жителей в зависимости от территориальной принадлежности.

Яблоком раздора стали океанские богатства. В 2013 году именно из-за рыболовства заморозили переговоры, хотя страна успела пройти 27 из 35 переговорных блоков. Рыбная промышленность дает Исландии 40 % экспортной выручки. Сегодня остров безраздельно владеет своими водами. Став частью ЕС, Рейкьявик был бы обязан подчиниться брюссельским квотам и пустить в свои акватории иностранных конкурентов.

Второй болезненный рубеж - сельское хозяйство. Из-за сурового северного климата и высоких зарплат производство продуктов здесь обходится недешево. Открой Исландия границы для европейского агроимпорта - местные фермеры просто не выдержали бы этой гонки.

"Когда Финляндия и Швеция вступили в ЕС, цены на продукцию финских фермеров упали на 40 %. Такая нехватка доходов не пойдет на пользу фермерам, особенно молодым и с долгами, которые инвестировали в будущее, потому что у нас были планы. Мы делали свои инвестиции на основе определенной предсказуемости, которой у нас теперь нет, так что это больший риск для молодых фермеров и фермеров, которые инвестировали в будущее", - заявил председатель Ассоциации молодых фермеров Исландии Стейнтир Логи Арнарсон.

По его словам, если Исландия вступит в ЕС в его нынешнем виде, стране придется открыть импорт живых животных. Сегодня это запрещено. "А у нас есть исландская лошадь, исландская овца, исландская молочная корова и другие животные, которые находились в изоляции. Наши специализированные аборигенные породы находились в изоляции с тех пор, как мы заселились здесь, в Исландии, на протяжении 1100 лет. В этом заключаются благоприятные условия - у нас низкая заболеваемость, поэтому не так много используется лекарств, связанных с болезнями, с которыми часто сталкиваются фермеры и животные в Европе", - добавил он.

Сторонники интеграции убеждали, что диалог необходим хотя бы ради полной ясности.

Сигуртора Стейнунн Бергсдоуттир, член партии "Социал-демократический альянс" (Исландия):

"Думаю, даже если мы начнем переговоры и в итоге откажемся от вступления в ЕС, это пойдет на пользу рыболовству и сельскому хозяйству. Сами переговоры, возможность проанализировать ситуацию и пройти через все это пойдут на пользу обеим отраслям".

Сигуртора Стейнунн Бергсдоуттир

Однако исландцев волновала не только экономика. На передний план вышли вопросы культуры, миграции и национального достоинства. Суверенитет для молодого островного государства является сакральной темой. Вступив в ЕС, страна отдала бы право решения наднациональным чиновникам, при этом крошечная Исландия не смогла бы получить реального рычага влияния в Европарламенте.

Для самого Брюсселя этот референдум стал холодным душем. Евросоюз был заинтересован в Исландии гораздо больше, чем в нем Исландия. Обладая одним из самых высоких показателей ВВП на душу населения в Европе, остров стал бы ценным донором европейского бюджета. В последний раз богатые страны-доноры пополняли ряды союза еще в 1994 году - тогда это были Австрия, Финляндия и Швеция.

Решение Рейкьявика ко всему прочему спутало Брюсселю карты в стратегически важном Арктическом регионе.

В Норвегии за исландским голосованием следили с особенным вниманием. Осло уже дважды - в 1972 и 1994 годах - говорил Брюсселю нет, защищая свои рыболовные ресурсоносные акватории и суверенитет. Пример Исландии лишь подтвердил, что статус участника Европейской экономической зоны дает максимум выгоды при нулевой потере независимости.

Впрочем, в ЕС сдаваться не намерены. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Брюсселю не стоит терять из виду северный вектор расширения, который охватывает не только Исландию, но и Норвегию. Немецкий дипломат подытожил повесть Европы дней минувших. Теперь, по его словам, ЕС нужно задуматься, как повысить свою привлекательность.

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Главное фото: РИА Новости