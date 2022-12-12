3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Холодные ливни накрыли Москву, отменено около 70 авиарейсов
Экстремально переменчивая погода пришла и в Москву. Вслед за небывалыми снегопадами столицу России накрыли холодные ливни. За минувшую ночь местами выпало более 50 % месячной нормы осадков. Были отменено и задержано около 70 авиарейсов. В социальных сетях публикуют зрелищные кадры затоплений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов