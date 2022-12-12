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Холодные ливни накрыли Москву, отменено около 70 авиарейсов

Экстремально переменчивая погода пришла и в Москву. Вслед за небывалыми снегопадами столицу России накрыли холодные ливни. За минувшую ночь местами выпало более 50 % месячной нормы осадков. Были отменено и задержано около 70 авиарейсов. В социальных сетях публикуют зрелищные кадры затоплений.

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