Холодные ливни накрыли Москву, отменено около 70 авиарейсов

Экстремально переменчивая погода пришла и в Москву. Вслед за небывалыми снегопадами столицу России накрыли холодные ливни. За минувшую ночь местами выпало более 50 % месячной нормы осадков. Были отменено и задержано около 70 авиарейсов. В социальных сетях публикуют зрелищные кадры затоплений.