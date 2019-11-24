3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Холодный прием. Кому миграционный кризис - выгодный бизнес
Европу тем временем делят на лакомые куски мигранты, все это выливается в ужасающие последствия. Новые потоки беженцев породили волну смертельных рейсов. И пока в Брюсселе европейские чиновники обсуждают схемы распределения переселенцев по ЕС, свои схемы формируются у преступных кланов.
Нелегалов за их же деньги прячут в грузовиках-рефрижераторах, чтобы незаметно провезти в нужную страну. Только на этой неделе сразу два случая, когда в грузовиках находили таких незаконных пассажиров. Впрочем, шумные, значит, живые. Они едут за новой жизнью в Старый Свет, нередко попадая на тот свет. Самый вопиющий случай за последние месяцы - в британском графстве Эссекс. Водитель большегруза от шока потерял сознание, обнаружив в кузове 39 трупов. Нелегалы провели около 15 часов в контейнере с температурой минус 25 градусов.
По данным ООН, на организации нелегального переезда граждан одного лишь Вьетнама контрабандисты зарабатывают около 300 миллионов долларов за год. Кому миграционный кризис, а кому и выгодный бизнес. И действительно кому? Как устроен этот вид весьма прибыльного заработка? И как мафиозные кланы становятся фактически «европейскими туроператорами» для выходцев из Азии и Ближнего Востока? Репортаж Марии Петрашко.
Обычный большегруз. Обычный рейс. Если бы не полный кузов людей. Мертвых людей
Они ехали за иной жизнью, но попали в иной мир. Недавний сбой в подпольном миграционном конвейере случился в Туманном Альбионе. В промзоне обнаружена совсем не консервативная находка - в рефрижераторе "грузовика смерти" замерзли все 39 нелегалов из Вьетнама. Досадный промах контрабандистов досадил и водителю, тот сразу же попал под подозрение полиции. Да и родом оказался из Северной Ирландии, того самого региона, который сегодня пугает своих соседней уже не лох-несским чудовищем, а влиянием местных преступных кланов. И эти же кланы будто мифические сирены притягивают к себе беженцев из Азии, Африки и Ближнего Востока. Вот и получается: искали решение проблем миграционного кризиса, нашли очередную порцию нелегальных мигрантов в грузовике.
Сыграть в "Мафию" с переселенцами решили и итальянские группировки, давно наладившие прибыльный миграционный конвейер по торговле людьми и органами
Ведь поставка нелегалов по доходности уступает лишь наркоторговле. Просто крышевать лагеря беженцев, финансируемые государством, стало скучно, а скучать мафиозии не привыкли. Ведь вновь прибывший гангстер приносит боссам доход. Заплатив за переправу через границу и став частью криминального бизнеса, подарившего ЕС новые рабочие места, 40 тысяч европейцев охраняют, помогают и таксуют на фурах для нелегальной транспортировки.
Переселение народов уже давно превратилось в прибыльное дело, возвращающее Европу к позабытым традициям работорговли. Те самые рабы не перестают тонуть на своих галерах в территориальных водах Ливии. Ведь плата за проезд до Европы еще не гарантия успешного причала. В столь бурном потоке клиентов у криминального туроператора велик соблазн взять с мигрантов деньги, погрузив их на потенциально тонущее судно. И контрабандисты не в накладе. Да и на том берегу гостей никто не ждет. В той же Италии уже ввели штрафы за спасение утопающих мигрантов без специального разрешения. На чужой континент со своими устоями … ездят. Переселенцы не путешествуют со сводом европейских законов в руках. Не зная здешних правил игры, по привычке не верят властям, но в погоне за статусом беженца будто под дурманом верят обещаниям посредников. Попадают в долговые ямы и боятся обратиться за помощью под страхом депортации. Побороть страх помогла бы интеграция в европейское общество, но этот процесс куда дольше переезда. Пока же видна интеграция криминального бизнеса в экономику, причем теневую. Такие кошки-мышки оставляют правительству только ход в сторону официального учета доходов от проституции и наркоторговли в национальном ВВП. Тем самым и дальше толкая нежданных гостей в крепкие объятия мафии, поставляющей все больше фур с погибшими в долгой дороге в новую жизнь.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов