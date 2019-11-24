Холодный прием. Кому миграционный кризис - выгодный бизнес

Европу тем временем делят на лакомые куски мигранты, все это выливается в ужасающие последствия. Новые потоки беженцев породили волну смертельных рейсов. И пока в Брюсселе европейские чиновники обсуждают схемы распределения переселенцев по ЕС, свои схемы формируются у преступных кланов.



Нелегалов за их же деньги прячут в грузовиках-рефрижераторах, чтобы незаметно провезти в нужную страну. Только на этой неделе сразу два случая, когда в грузовиках находили таких незаконных пассажиров. Впрочем, шумные, значит, живые. Они едут за новой жизнью в Старый Свет, нередко попадая на тот свет. Самый вопиющий случай за последние месяцы - в британском графстве Эссекс. Водитель большегруза от шока потерял сознание, обнаружив в кузове 39 трупов. Нелегалы провели около 15 часов в контейнере с температурой минус 25 градусов.



По данным ООН, на организации нелегального переезда граждан одного лишь Вьетнама контрабандисты зарабатывают около 300 миллионов долларов за год. Кому миграционный кризис, а кому и выгодный бизнес. И действительно кому? Как устроен этот вид весьма прибыльного заработка? И как мафиозные кланы становятся фактически «европейскими туроператорами» для выходцев из Азии и Ближнего Востока? Репортаж Марии Петрашко.





Обычный большегруз. Обычный рейс. Если бы не полный кузов людей. Мертвых людей

Они ехали за иной жизнью, но попали в иной мир. Недавний сбой в подпольном миграционном конвейере случился в Туманном Альбионе. В промзоне обнаружена совсем не консервативная находка - в рефрижераторе "грузовика смерти" замерзли все 39 нелегалов из Вьетнама. Досадный промах контрабандистов досадил и водителю, тот сразу же попал под подозрение полиции. Да и родом оказался из Северной Ирландии, того самого региона, который сегодня пугает своих соседней уже не лох-несским чудовищем, а влиянием местных преступных кланов. И эти же кланы будто мифические сирены притягивают к себе беженцев из Азии, Африки и Ближнего Востока. Вот и получается: искали решение проблем миграционного кризиса, нашли очередную порцию нелегальных мигрантов в грузовике.

Сыграть в "Мафию" с переселенцами решили и итальянские группировки, давно наладившие прибыльный миграционный конвейер по торговле людьми и органами

Ведь поставка нелегалов по доходности уступает лишь наркоторговле. Просто крышевать лагеря беженцев, финансируемые государством, стало скучно, а скучать мафиозии не привыкли. Ведь вновь прибывший гангстер приносит боссам доход. Заплатив за переправу через границу и став частью криминального бизнеса, подарившего ЕС новые рабочие места, 40 тысяч европейцев охраняют, помогают и таксуют на фурах для нелегальной транспортировки.