Хорошая реакция водителя такси из Малайзии спасла ему жизнь

Всегда оставайся начеку. Такой принцип спас жизнь таксисту из Малайзии. Момент нападения на водителя зафиксировал его видеорегистратор. На записи видно, как мужчина ждет оплату за проезд, но вместо этого получает удар ножом. И лишь хорошая реакция шофера спасла ему жизнь. Он остановил руку с оружием. В итоге налетчику ничего не осталось, как скрыться после неудачного нападения.