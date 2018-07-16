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Хорватия, несмотря на поражение, гуляла всю ночь

Болельщики сборной не скрывали эмоций - исторический для страны выход в финал и второе место в турнире стали настоящим праздником для всей страны. На улицах Загреба были танцы, песни и фейерверки.  

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