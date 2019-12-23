Хорватию ждет второй тур президентских выборов

С первой попытки не получилось: в Хорватии подводят итоги президентских выборов. По предварительным результатам, из 11 кандидатов во второй тур проходят двое: лидирующий в гонке кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович с почти 30 % голосов, в случае победы он намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США; и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович, набравшая около 27 %. Она выступает за развитие диалога с Россией, Китаем и Индией. Второй тур голосования пройдет 5 января.