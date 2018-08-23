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Хорватский Дубровник страдает из-за наплыва туристов

Хорватский Дубровник, где снимали часть популярного сериала "Игра престолов", страдает из-за наплыва фанатов. Город стал местом массового туризма - на одном уровне с Венецией и Барселоной. Местные жители обеспокоены не только толпами туристов и их неуважительным поведением, но и негативным влиянием на рынок недвижимости. Сейчас в городе принимаются меры, чтобы сократить турпоток. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены города могут выдержать не более восьми тысяч посетителей в день - при превышении нормы Дубровник может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.

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