Хорватский Дубровник страдает из-за наплыва туристов

Хорватский Дубровник, где снимали часть популярного сериала "Игра престолов", страдает из-за наплыва фанатов. Город стал местом массового туризма - на одном уровне с Венецией и Барселоной. Местные жители обеспокоены не только толпами туристов и их неуважительным поведением, но и негативным влиянием на рынок недвижимости. Сейчас в городе принимаются меры, чтобы сократить турпоток. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены города могут выдержать не более восьми тысяч посетителей в день - при превышении нормы Дубровник может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.