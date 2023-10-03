Хотел дешевые энергоносители от России, консультировался с Меркель, а теперь олицетворяет собой всех врагов Варшавы

Медийное пространство Польши в последнее время опасно для психики. Это связано в том числе с предстоящими выборами. И свободой слова там даже не пахнет.

Далеко ходить не нужно. Можно просто открыть YouTube-канал TVP - крупнейшей польской телевизионной сети - и включить рандомное видео для понимания польской "демократии", которой так любят щеголять Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий.

TVP - крупнейший медиахолдинг, который был основан в 1992 году. Имея звание телевизионного флагмана, акционерное общество уже в середине 2000-х стало главным инструментом пропаганды властей, а в 2016 году Анджей Дуда подписал закон, согласно которому крупнейшие СМИ, в том числе и TVP, переходят под тотальный контроль государства.

Итак, один из файлов называется "Вопросы Дональду Туску, которые его разозлили". Сразу оговоримся: все, что ни делал Туск, будучи премьер-министром, подается в резко негативном ключе.

Ну, например, консультировался ли Туск с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу повышения пенсионного возраста в Польше (парламент утвердил его 12 лет назад). Ведущим подобный шаг подается как предательство национальных интересов, ведь поляки, по его словам, категорически против.

Интересно, зачем тогда выносить данный вопрос на будущий референдум, если медиахолдинг TVP уже давно все решил за поляков. Но Туска за Меркель чехвостят и дальше.

"Знал ли Дональд Туск, принимая премию им. Карла Великого из немецких рук, что эту награду канцлер Германии видит в контексте высокой оценки, которую канцлер дает (или давала) политике перезагрузки отношений с Россией, осуществлявшейся Дональдом Туском?" - спрашивал ведущий телеканала TVP Info.

Почему именно Меркель? Напомним, Германия в этой кампании один из мнимых врагов, которого активно навязывают обществу. Ну а враг номер два, конечно же, Россия. И тут оппозиции ровно по списку прилетает и за Москву. Туск хотел получать дешевые энергоносители из России и даже написал письмо Путину. Теперь получает за это публичный отлуп.

В то время, как Дональд Туск писал письма о газопроводах и нефтепроводах, о том, что Польша хотела бы закупать энергоносители в России, в швейцарском городе Цуг уже два года была зарегистрирована компания Nord Stream AG, и полным ходом шла подготовка к строительству "Северного потока". Ну, и России было важно, чтобы никто не вставлял палки в колеса. Ведущий телеканала TVP Info

Ничего, что и мир в то время был совершенно иным, и страны еще могли хоть как-то нормально работать друг с другом? Медийное избиение дополняют исторической темой.

По мнению ведущего, Туск совершил еще одно преступление. В день похорон бывшего президента Польши Леха Качиньского в разговоре с Дмитрием Медведевым (президент России на то время) Дональд предложил российской стороне активную помощь Польши в вопросе увековечения памяти солдат Красной Армии, участвовавших в военных действиях на территории Польши в 1920-х годах.