Запасы газа в хранилищах Германии и Нидерландов опустились до минимума за всю историю наблюдений.

В Германии уровень закачки составляет около 46 %, в Нидерландах - порядка 35 %.

Похожая ситуация и в Бельгии: хранилища заполнены на 32 %, и это минимум с 2015 года. Красноречивые последствия антироссийских топливных санкций - дорогостоящий импорт американского СПГ ситуацию не спасет.

Отношения между США и Европой находятся в плачевном состоянии. Это связано с угрозами Трампа ввести пошлины, усугубляет ситуацию на энергорынке война в Иране.