Хренин в рамках визита в КНР: Новые вызовы и угрозы диктуют необходимость совместных шагов

"Новые вызовы и угрозы диктуют необходимость совместных шагов". Об этом говорили во время встречи в Пекине министр обороны Беларуси Виктор Хренин и генерал-полковник Чжан Юся. Речь также шла о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества, совместной подготовке военнослужащих двух стран, о белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировке военного спецназа. Обсудили стороны и Армейские игры, которые пройдут в Беларуси, а также совместное участие в деятельности по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН.