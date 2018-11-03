Христиане египетского города Эль-Минья простились с жертвами пятничного теракта

7 человек, среди которых было трое детей, погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" на микроавтобус с христианами-коптами. 13 человек были ранены. Верующие из города Сохаг, расположенного в Верхнем Египте, направлялись на паломничество в монастырь святого Самуила, исповедника Каламунского. Водители еще двух машин с паломниками, услышав стрельбу, успели вывести их из-под обстрела и скрыться.