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Христя Фриланд: Конфликт в Украине должен быть максимально долгим и разрушительным
Конфликт в Украине должен быть максимально долгим и разрушительным, а для этого поставки оружия необходимо продолжить и даже увеличить. Об этом прямо и недвусмысленно заявила одна из высших чиновниц Канады Христя Фриланд. По ее словам, страны Европы и Северной Америки в разжигании войны заинтересованы по той простой причине, что разрушительное противостояние в Восточной Европе позволит Западу справиться с собственным экономическим кризисом.
Мы не контролируем новую коронавирусную инфекцию, мы не контролируем глобальные цепочки поставок, мы не контролируем, ожидает ли нас безупречная дезинфляция или нет. Единственное, что в наших силах, там, где у нас есть практические рычаги: мы можем помочь Украине одержать безоговорочную победу. И если мы этого достигнем, если это произойдет в этом году, и ты это знаешь так же хорошо, как и я, Фарид, это будет огромным стимулом для мировой экономики. Так что я в самом деле думаю, что Украина победит.
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