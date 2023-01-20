Христя Фриланд: Конфликт в Украине должен быть максимально долгим и разрушительным

Мы не контролируем новую коронавирусную инфекцию, мы не контролируем глобальные цепочки поставок, мы не контролируем, ожидает ли нас безупречная дезинфляция или нет. Единственное, что в наших силах, там, где у нас есть практические рычаги: мы можем помочь Украине одержать безоговорочную победу. И если мы этого достигнем, если это произойдет в этом году, и ты это знаешь так же хорошо, как и я, Фарид, это будет огромным стимулом для мировой экономики. Так что я в самом деле думаю, что Украина победит.

Христя Фриланд, заместитель премьер-министра, министр финансов Канады

