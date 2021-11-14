Хронология риторики А. Меркель о ситуации с мигрантами в мире

То, что происходит на границе, могло и не быть, если бы свои обещания ЕС выполнял. Теперь понятно, что имела в виду Меркель в 2015-м, когда кричала свое знаменитое "Мы справимся", приветствуя въезжающих через Венгрию и Австрию людей. Вы действительно справились, но по-своему. Через шесть лет Европа ощетинилась колючей проволокой и, похоже, окончательно похоронила остатки человечности. Громкие политические обещания превратились в пыль, а те кто ищет новый дом (после того как старый стерли с лица земли натовские бомбы, и об этом мы еще расскажем сегодня) - так вот эти люди для Запада, похоже, стали людьми второго сорта…

Возвращаясь к хронологии немецкой риторики. Уже позже Меркель скажет, что больше не хочет употреблять эту фразу, потому что "в ней слышат слишком многое". В 2018-м она заявила, что "Германия готова принимать у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам".

Или вот недавний кризис в Афганистане. Никто, что называется, за язык не тянул.



И, наконец, апофеоз - 11 ноября 2021 года…



В ответ Путин предложил Меркель наладить обсуждение проблем с Лукашенко. Минск, разумеется, не возражает. По словам пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт, белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса. Тем более что наша страна не являлась инициатором его разрушения. От себя же добавлю, хочется узнать у Меркель, а что изменилось для госпожи уже временно исполняющей обязанности канцлера? Хотим подчеркнуть, что с апреля Минск предлагают ЕС провести консультации по вопросу нелегальной миграции. В ответ - категорический отказ обсуждать подобные темы, давление, угрозы и шантаж.