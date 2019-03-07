"Хуавей" будут судиться с властями США

Китайская компания подала иск против американского правительства в связи с обвинениями об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Компания всячески отрицает связи с властями Китая. В корпорации подчеркнули, что в конечном итоге конгресс так и не смог представить доказательств того, что "Хуавей" промышляют техническим шпионажем.