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"Хуавей" будут судиться с властями США

Китайская компания подала иск против американского правительства в связи с обвинениями об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Компания всячески отрицает связи с властями Китая. В корпорации подчеркнули, что в конечном итоге конгресс так и не смог представить доказательств того, что "Хуавей" промышляют техническим шпионажем.

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