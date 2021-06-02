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Художника Кузьмича из-за провокационных выходок выдворили из Парижа
Печально известный художник Кузьмич, который не так давно решил выйти на международный уровень со своими провокационными выходками. Сначала была Беларусь, затем революционные настроения он попытался перекинуть во Францию.
Но не тут-то было: фото, как видим, утекло в интернет. Очередное творение в одном из главных европейских городов мировой культуры, искусства и моды не оценили, сначала задержав, а после попросту выдворив Кузьмича из страны.
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