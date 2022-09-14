Худрука Русского театра в Таллине уволили за правду

В Эстонии уволен художественный руководитель Русского театра в Таллине. Причиной стал пост в соцсетях, где режиссер Филипп Лось подверг критике официальный Таллин. Он указал на русофобию в эстонском обществе и сравнил положение русскоязычных жителей республики с судьбой евреев во время холокоста.



Пост опубликован 30 августа и быстро стал популярным. Как следствие, автора исключили из Союза режиссеров и драматургов Эстонии, а затем и вовсе уволили. Директор театра заявила, что своей позицией Лось наносит вред репутации театра и ставит под угрозу факт его существования. Однако режиссер сдаваться не намерен, он собирается оспаривать решение об увольнении в суде.