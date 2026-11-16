Хуситы укрепили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

Йеменские хуситы резко усиливают позиции на одном из важнейших мировых торговых маршрутов, в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По информации Reuters, поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные войска объявили об экстренном отступлении в сторону Адена, где базируется официальный кабинет министров. Командование объясняет отход необходимостью срочно укрепить оборону самого Адена и соседних южных провинций.

Напомним, с конца октября хуситы развернули мощное наступление на юге Йемена, вплотную приблизившись к временной столице и захватив ключевые высоты вдоль пролива.

Военные аналитики предупреждают: повстанцы теперь получают практически полный огневой контроль над южными воротами Красного моря, что создает серьезные риски для глобального судоходства и поставок нефти.