Хуситы укрепили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом
Йеменские хуситы резко усиливают позиции на одном из важнейших мировых торговых маршрутов, в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По информации Reuters, поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные войска объявили об экстренном отступлении в сторону Адена, где базируется официальный кабинет министров. Командование объясняет отход необходимостью срочно укрепить оборону самого Адена и соседних южных провинций.
Напомним, с конца октября хуситы развернули мощное наступление на юге Йемена, вплотную приблизившись к временной столице и захватив ключевые высоты вдоль пролива.
Военные аналитики предупреждают: повстанцы теперь получают практически полный огневой контроль над южными воротами Красного моря, что создает серьезные риски для глобального судоходства и поставок нефти.