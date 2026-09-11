Йеменские хуситы захватили несколько стратегически важных островов у восточного побережья страны, что серьезно осложняет положение международной коалиции, возглавляемой США.

Теперь главные маршруты экспорта нефти, включая выход из Красного моря и Ормузский пролив, находятся под прямым или косвенным контролем Ирана и его союзников. Причем, этот контроль - уверенно демонстрируется: за минувшие сутки в Ормузе были атакованы еще несколько танкеров.

Американские СМИ сообщают, что Пентагон представил вице-президенту Джей-Ди Вэнсу спецдоклад о ситуации на Ближнем Востоке. Как оказалось, положение дел для антииранской коалиции гораздо плачевнее, чем сообщалось ранее.

Военные предупреждают об истощении запасов критически важных вооружений, включая ракеты для Patriot и дальнобойные боеприпасы. Генералы также утверждают, что Иран оказался устойчивее, чем ожидалось, и обладает достаточными ресурсами для продолжения сопротивления.

Конфликт в условиях низкой интенсивности противостояния может продолжаться даже не месяцы, а долгие годы.