Хуситы заявили, что будут атаковать суда США в Красном море, если удары по Йемену не прекратятся

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" намерены атаковать американские военные корабли и коммерческие суда в Красном море, если Вашингтон продолжит наносить удары по территории Йемена. Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, сообщает ТАСС.

"Решение о запрете судоходства в Красном море будет распространяться на Америку до тех пор, пока она будет продолжать свою агрессию. Мы ответим эскалацией на эскалацию и будем наносить удары по авианосцам, военным кораблям и коммерческим судам американского врага. Если американская агрессия против нашей страны продолжится, мы перейдем к дополнительным вариантам эскалации", - сказал аль-Хуси в обращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Al Masirah.

15 марта Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По последним данным министерства здравоохранения в правительстве хуситов, в результате ударов погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

В ноябре 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа, движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока идут боевые действия в палестинском анклаве. Атаки хуситов на коммерческие суда прекратились в середине января этого года, когда Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в секторе Газа.