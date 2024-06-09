Хуситы атакуют вражеские суда

Обострение ситуации в Красном море. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу ВМС Великобритании. Атака осуществлена с использованием нескольких баллистических ракет. Как сообщили представители движения, также нанесены удары беспилотниками и противокорабельными ракетами по коммерческим судам в акватории Аравийского моря. В заявлении отмечается, что атакованные корабли принадлежали компаниям, "нарушившим запрет на проход в порты оккупированной Палестины".