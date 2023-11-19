Хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе

Йеменские хуситы, которые ранее заявили о готовности топить любые израильские суда в Красном море, захватили грузовой корабль в водах Аденского залива. Об этом сообщает телеканал "Аль Хадах". По информации журналистов, на борту 22 члена экипажа, их гражданство не называется. При этом в ЦАХАЛ заявили, что судно не израильское и в экипаже нет израильтян. Но захват в Тель-Авиве осудили и вину за нападение возложили на Иран. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 18 ноября в 13:04 по местному времени.



