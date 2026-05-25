"Хватит выжимать все соки!": забастовка против крупной сети супермаркетов проходит в Польше
Протестующие скандируют: "Хватит выжимать из людей все соки, как из лимонов, за копейки! Хватит переработок".
Требования: поднять зарплату на 900 злотых (а не в 3 раза меньше, как предлагает начальство), нанять людей вместо переработок, прекратить слежку через камеры видеонаблюдения.
Каждый час - блокировка трассы № 36. Полиция в напряжении, а дирекция присылает на переговоры юристов.
Итог: уже 1300 нарушений, жалоба в прокуратуру. Некоторые полагают, что Польша в шаге от всеобщего страйка в торговле.
В Польше растет число банкротств в сфере логистики
По данным издания Rzeczpospolita, за I квартал этого года в Польше разорились 1234 транспортные компании (почти как за весь прошлый год).
Задолженность сектора превысила 1,6 млрд злотых. Причина: дизель подскочил до 6,49 злотого за литр из-за войны на Ближнем Востоке. Плюс транзит через Германию и Чехию встал в копейку, плюс новые внутренние сборы. Два из трех перевозчиков уже режут расходы, половина - сворачивает развитие. Логистика Польши, похоже, больше не "янтарный путь", а "дорога в один конец".