"Хватит выжимать все соки!": забастовка против крупной сети супермаркетов проходит в Польше

Протестующие скандируют: "Хватит выжимать из людей все соки, как из лимонов, за копейки! Хватит переработок".

Требования: поднять зарплату на 900 злотых (а не в 3 раза меньше, как предлагает начальство), нанять людей вместо переработок, прекратить слежку через камеры видеонаблюдения.

Каждый час - блокировка трассы № 36. Полиция в напряжении, а дирекция присылает на переговоры юристов.

Итог: уже 1300 нарушений, жалоба в прокуратуру. Некоторые полагают, что Польша в шаге от всеобщего страйка в торговле.

В Польше растет число банкротств в сфере логистики

По данным издания Rzeczpospolita, за I квартал этого года в Польше разорились 1234 транспортные компании (почти как за весь прошлый год).