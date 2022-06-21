"Хватит финансировать украинскую армию - решайте проблемы в самой Бельгии!" - протесты в Брюсселе

Падение финансовых индексов, продовольственный и топливный кризисы закономерно вызывают у европейцев массовое недовольство. Так, в Брюсселе на уличные демонстрации вышли десятки тысяч человек. Они скандировали: "Хватит финансировать украинскую армию - решайте проблемы в самой Бельгии!" Протестующие требовали от правительства снижения цен на энергию, еду и топливо.

