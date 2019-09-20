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Хьюстон затопили ливни
Их обрушил на крупнейший город американского штата Техас тропический шторм "Имельда". В аэропортах отменено более 900 авиарейсов. В ряде районов вода почти достигла первого этажа зданий. Без света осталось свыше 70 000 домов. Проводится эвакуация жителей. Некоторые участки трасс размыло, из-за чего автомобили застревают среди дороги. Закрыты десятки школ. По прогнозам, до конца недели может выпасть до 45 сантиметров осадков. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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