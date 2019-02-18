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Кибератака на парламент Австралии
Пострадали сети трех ведущих политических партий страны. Местные власти поводят масштабное расследование. Пока остается неизвестным, удалось ли хакерам получить доступ к внутрипартийной информации и личным данным сотрудников. По словам премьер-министра Австралии, к нападению причастна сложная структура, руководство которой осуществлялось на уровне правительства иностранного государства.
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