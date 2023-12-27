Кибератаке подвергся парламент Албании

Парламент Албании сообщил во вторник, что подвергся кибератаке, пишет БЕЛТА со ссылкой на Associated Press.

В официальном заявлении говорится, что хакеры пытались проникнуть в данные парламента и уничтожить их. Из-за этого временно была приостановлена работа компьютерных систем. Технические эксперты работают над выяснением того, какие последствия может иметь эта кибератака.