Кибермошенники атаковали эстонский супермаркет

Хакеры продолжают атаковать морозильники. На этот раз целью стала система холодильного оборудования крупной торговой сети Эстонии.



По данным местных СМИ, злоумышленники удаленно подняли температуру в морозильной установке до плюс 50 °C. Глава компании сообщил, что серьезного ущерба удалось избежать, но атакам могли подвергнуться и другие эстонские предприятия.

Похожие инциденты ранее фиксировали в Бельгии, Швеции, Люксембурге, Ирландии, Нидерландах и Франции. В последнем случае пострадали более 350 торговых объектов, некоторые установки загорелись. Возможные кибератаки на морозильники расследуют и на американских военных базах: там испортились крупные запасы продуктов.

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