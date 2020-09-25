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Киберпреступность уходит в даркнет
Киберпреступность переходит на аутсорсинг. Интерпол указывает на примечательную, но довольно прискорбную тенденцию: в даркнете теперь подыскиваются исполнители практически любого правонарушения независимо от его тяжести. Именно в темном интернете вербуют тех, кто осуществляет ДОС-атаки на чужие сайты. Там же получают свои подряды разные бот-сети. Организационные моменты своей работы традиционная преступность тоже переносит в даркнет: там заказывают убийства, избиения, взломы сайтов и кражу информации. Расчет за такую работу производится в биткоинах.
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