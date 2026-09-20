Киев намерен получить около 45 млрд долларов от приватизации госпредприятий

Украинские власти надеются, что в 2027 году доходы от приватизации государственных предприятий составят 2 млрд гривен (около 44,8 млн долларов). Такие данные приводятся в сопроводительных материалах к документу, на основе которых расчеты выполнил ТАСС.

Киев неоднократно анонсировал проведение так называемой "большой приватизации", однако на торги в основном попадают бывшие крупные государственные предприятия, деятельность которых либо остановлена, либо уже длительное время остается убыточной. Предполагается, что продажа таких объектов пополнит бюджет, позволит провести их модернизацию и привлечь инвестиции.

Ряд предприятий выставлялся на аукционы по несколько раз, но покупателей на них так и не нашлось. По мнению местных экспертов, подобные предприятия вряд ли заинтересуют инвесторов без создания специальных льготных условий.

В 2025 году поступления от большой и малой приватизации достигли 4,8 млрд гривен (примерно 113 млн долларов по действовавшему тогда курсу). В бюджет на 2026 год доходы от приватизации заложены в объеме 2 млрд гривен (44,8 млн долларов). По состоянию на май Фонд государственного имущества выполнил около половины этого плана. Показательно, что ни один крупный актив продан не был - средства поступили исключительно от малой приватизации. При этом занимавшая тогда пост премьер-министра Юлия Свириденко говорила, что правительство рассчитывало выручить в 2026 году порядка 10 млрд гривен (224 млн долларов) от большой приватизации и еще 3 млрд гривен (67 млн долларов) - от малой.

Фото: magnific.com