Киев объявил о создании первой управляемой авиабомбы

Украина объявила о создании своей первой управляемой авиабомбы, об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

На разработку проекта ушло 17 месяцев, боеприпас был создан украинскими инженерами в рамках Brave1. Бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению.

Дальность поражения составляет десятки километров, масса боевой части - 250 кг. Чиновник уточнил, что Минобороны Украины уже приобрело первую экспериментальную партию, пилоты отрабатывают боевые сценарии.

