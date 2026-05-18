Киев объявил о создании первой управляемой авиабомбы

Украина объявила о создании своей первой управляемой авиабомбы, об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

На разработку проекта ушло 17 месяцев, боеприпас был создан украинскими инженерами в рамках Brave1. Бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению.