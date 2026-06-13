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Киев официально отменил защиту русского языка
Автор:Редакция news.by
Киевский режим окончательно закрепил политику тотальной дискриминации русскоязычных граждан.
Зеленский подписал закон, который полностью исключает русский язык из перечня охраняемых в стране, согласно Европейской хартии региональных языков.
Очередной дискриминационный шаг Киева, совершенный при полном одобрении западных кураторов, в Министерстве иностранных дел России уже назвали "неонацизмом в действии".