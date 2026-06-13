Зеленский подписал закон, который полностью исключает русский язык из перечня охраняемых в стране, согласно Европейской хартии региональных языков.

Очередной дискриминационный шаг Киева, совершенный при полном одобрении западных кураторов, в Министерстве иностранных дел России уже назвали "неонацизмом в действии".