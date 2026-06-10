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Киев опасается срыва членства в ЕС из-за политических факторов
Автор:Редакция news.by
В Киеве опасаются, что процесс вступления Украины в Евросоюз может быть отложен на неопределенный срок.
Украинские чиновники считают, что президентские выборы во Франции полностью снимут вопрос расширения ЕС с повестки дня. Об этом сообщает издание Politico.
Дополнительную тревогу у Киева вызывает предложенная Парижем и Берлином инициатива "ассоциированного членства". Украинский посол при ЕС открыто признал, что Киеву цинично предлагают "все, кроме самого членства". При этом Брюссель обвиняет Украину в срыве еврореформ именно Верховной радой.