Киев опасается срыва членства в ЕС из-за политических факторов

В Киеве опасаются, что процесс вступления Украины в Евросоюз может быть отложен на неопределенный срок.

Украинские чиновники считают, что президентские выборы во Франции полностью снимут вопрос расширения ЕС с повестки дня. Об этом сообщает издание Politico.