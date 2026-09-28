Киев остался без поставок ракет Patriot

Киев остался без долгожданных поставок от союзников. Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у стран сообщества запасов ракет Patriot. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи.

По ее словам, конкретных решений принято не было, стороны ограничились "призывами и разговорами". Каллас также подчеркнула, что ракеты-перехватчики этого типа сейчас в дефиците по всему миру.

У Евросоюза, сказала дипломат, осталась последняя опция: отдельные страны ЕС передадут Киеву оставшиеся запасы ракет для Patriot, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины на 90 млрд евро.