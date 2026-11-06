Киев остался без света и воды

В Киеве наступил тотальный блэкаут, ситуация с электроснабжением в украинской столице сейчас самая сложная. Город почти полностью остался без электричества.

Мэр Киева Кличко также заявил о перебоях с водой.

Отчаявшиеся местные жители начали бунтовать и перекрывать дороги в разных частях города из-за того, что во многих домах нет электроэнергии уже 5 суток, а плановые графики включения не соблюдаются.

О проблемах сообщили и в Житомире: там остановили электротранспорт, ограничили уличное освещение и работу светофоров.