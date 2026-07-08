Европейский парламент осудил Зеленского за присвоение воинскому подразделению имени так называемых "героев УПА". В Брюсселе этот шаг назвали "ничем не спровоцированной эскалацией", которая полностью перечеркивает европейские ценности и оскорбляет память жертв Волынской резни.

Историческое беспамятство уже обернулось для Украины серьезным провалом на западном направлении. Вдобавок Варшава заблокировала передачу обещанных истребителей МиГ-29 и пригрозила закрыть Киеву путь в Евросоюз.