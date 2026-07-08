Киевский режим официально взял курс на затягивание конфликта. В преддверии саммита НАТО команда Зеленского демонстративно отвергла американский мирный план из 28 пунктов.

По данным издания New York Post, Украина фактически сорвала подготовку трехсторонней встречи, требуя для себя более выгодных условий.

Такое упрямство Киева легко объяснимо: война давно стала прибыльным бизнесом для западного оборонного сектора. Пока простые украинцы гибнут на передовой, американские и европейские оружейные бароны делят новые многомиллиардные транши. А Зеленский и его окружение отрабатывают эти деньги ради личного обогащения.