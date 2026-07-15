Киев переносит производство БПЛА в Европу

Брюссель и Киев подписали соглашение о переносе производства беспилотников на территорию ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цель сделки - спрятать заводы от российских ракетных ударов. Фактически Запад пытается спасти остатки украинской оборонки, признавая ее уязвимость.

Схема цинична: Брюссель забирает себе боевой опыт и технологии Киева, взамен обещая промышленные мощности и кредит почти в 4 млрд евро.

Произведенные дроны планируют складировать в Европе и порциями отправлять на фронт, а также размещать на восточных границах Евросоюза.