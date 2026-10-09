Киев перешел в режим выживания

Мэр Кличко снова рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город, сообщает агентство Франс Пресс. Также стало известно, что Украине не хватает 67 млрд долларов для финансирования военных расходов в 2027 году. Это следует из данных Минфина "незалежной".

Минобороны Украины запрашивало на расходы в следующем году около 175 млрд, однако проект бюджета предусматривает на эти цели всего 108 млрд, хотя даже такая сумма более чем на треть превышает все собственные доходы страны.