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Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев: спасет ли это?
Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев. Западные СМИ назвали это единственной возможностью республики на спасение. Такое количество мужчин планируется найти за три месяца, но это не позволит укомплектовать воинские части на 100 %.
Местные СМИ на планы Киева отреагировали иронично. Облавы ТЦК эффекта не имеют, не спасает и новый закон о мобилизации. После принятия документа она снизилась более чем на 10 тыс. человек в месяц.
Поддержка Украины сходит на нет
"Би-би-си" информирует, что западная помощь Киеву в 2025 году может сильно сократиться: военная поддержка упадет до 29 млрд евро в год, а финансовая - до 27 млрд. "Киев все больше зависит от поставок западной техники, но получает ее все меньше", - сообщает издание.
Владимир Зеленский накануне заявил, что от США они получили лишь 10 % обещанного пакета помощи. При этом в последних из них нельзя найти бронетехнику или спецтранспорт, а лишь боеприпасы и оборудование, которые на ход конфликта никак не влияют.
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