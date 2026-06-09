Зеленский заявил, что Украина готова помочь странам Балтии сбивать над их территорией украинские дроны-камикадзе. Причем за их же деньги.

Идея не запускать новые БПЛА через территорию Литвы, Латвии и Эстонии Киевом не рассматривается.

Власти балтийских стран при этом пытаются имитировать заботу о гражданах. Латвийское правительство, в частности пообещало жителям компенсации за ущерб от украинских дронов. Тем самым, чьи налоги идут на производство тех самых дронов. Прекратить их выпуск, уменьшить угрозу власти Риги тоже не рассматривают.