Киев признал, что упавший в Вильнюсе беспилотник со взрывчаткой был украинским

Упавший на территорию Литвы беспилотник, который нес взрывчатку, был украинского происхождения. Об этом заявил премьер балтийской республики.

Это подтвердили и в Киеве, принеся Вильнюсу извинения. Литовский премьер также сообщил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши.

Сейчас устанавливается причина падения и взрыва беспилотника. Аппарат потерпел крушение в Пасвальском районе и повредил гражданский автомобиль. В связи с инцидентом Литва приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.