Киев продолжает серию демаршей в отношении Варшавы

Польско-украинское политическое противостояние приобретает все большие ожесточенность и размах. Официальная Варшава заявляет: она стала объектом вызывающего демарша - именно Киев добился того, чтобы Польша не участвовала в коалиции по защите от баллистических ракет.

Как известно, такая коалиция была основана 13 июля в Париже. Несмотря на присутствие на учредительном заседании Туска, Польша итоговый документ не подписала.

Теперь в Варшаве жалуются, что Киев хочет получить и деньги, и технологии, ни с кем не делясь, а для поляков подобное неприемлемо.

Фото из архива Reuters