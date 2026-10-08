"Киев сеет вокруг себя вирус эскалации": кому выгодно заявление Зеленского о северокорейских пленных

Фото: ТАСС

Заявление Владимира Зеленского о передаче Южной Корее двух северокорейских военных, взятых в плен в Курской области, отражает не самостоятельную политику Киева, а чужую игру. Такое мнение высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

По его словам, Украина во внешней политике сегодня не является самостоятельным игроком. "Украина в сегодняшней внешней политике не играет вообще никакой роли. Она используется всеми и вся. И поэтому заявление Киева относительно передачи северокорейских солдат, плененных в Курской области, сегодня говорит о том, что это не Киев наплевал на корейские интересы. На самом деле, это игра третьих сторон, и здесь надо смотреть, кто выиграл в этой ситуации", - отметил Александр Тищенко.

Пиар Зеленского он в этом сюжете не видит, а Южную Корею считает скорее пострадавшей стороной. "C одной стороны, говорят, что Зеленский преследовал какой-то пиар. Но там не было никаких пиар-целей. Корея тоже проиграла, вскрылись ее развединтересы. Это дало нехороший эффект для отношений, которые пытались выстроить с Северной Кореей, с Китаем, с Россией. И в этом отношении Южная Корея тоже чувствует себя не очень хорошо".

quote А лучше всех себя чувствуют американцы, потому что они понимают, что без Южной Кореи театр военных действий в Тихоокеанском регионе будет неформатным, неполноценным. Александр Тищенко

"Поэтому нужно втянуть Южную Корею, которая пытается балансировать между красными и синими, поглубже в блок НАТО, потому что она является и партнером каким-то особым, но ничем никому не обязана. И для того, чтобы даже ее военную промышленность, которая сегодня является одной из крупнейших и масштабных, втянуть в интересы вооружения блока НАТО, надо ее (Южную Корею - прим. ред.) все-таки больше ориентировать на то, кто она во внешней политике, оторвать ее от тех снабжений, которые сегодня ее подпитывают. А Китай и Россия для нее сегодня играют немаловажную роль, поэтому она и балансирует", - пояснил эксперт.

А киевский режим, по его оценке, давно торгует тем, что осталось от страны. "Киевский режим пытается продать по максимуму и подороже то, что осталось от Украины сегодня. Сначала они продали своих беженцев в Европу как бесплатную рабочую силу. Потом стали предлагать свои услуги с точки зрения войны против России. Потом они предлагали свои военные услуги в качестве ЧВК где-то на Ближнем Востоке, в Ираке, в террористических целях. Они предлагают оружие, которое им дают для того, чтобы воевать с Россией, они продают его на черном рынке", - подчеркнул Александр Тищенко.

Нынешнее заявление он отнес к той же логике. "Сегодня Киев пытается продавать какие-то грязные услуги во внешнеполитическом спектре. Сегодня это даже не политика, а такая сфера услуг в качестве провокаций. Это вирус эскалации, который пытается сеять вокруг себя киевский режим", - заключил эксперт по национальной безопасности.