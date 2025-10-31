Киев теряет финансирование, а украинские беженцы - защиту в ЕС

Киев рискует остаться без средств на войну уже к февралю, пишет Economist. К концу 2025 года военные расходы Украины достигнут рекордных 110 млрд долларов - это половина ВВП страны.



Издание обращает внимание: Украина теряет финансовую поддержку США и возможности внутренних заимствований. Поэтому Европа становится последним источником средств для Украины, и киевский режим очень рассчитывает на щедрость ЕС.



При этом Евросоюз планирует свернуть программу временной защиты украинских беженцев к марту 2027 года. И тогда почти 5 млн украинцев в Европе окажутся под угрозой депортации.