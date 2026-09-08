Киев закупит сотни ракет на европейские деньги

Еврокомиссия в нарушение собственных правил разрешила Украине приобрести ракеты для систем ПВО Patriot. Деньги на американское вооружение будут выделены из фонда ЕС, средства которого предполагалось тратить на европейскую продукцию.

Киев изначально запрашивал порядка 2 млрд евро. Исходя из заявления главы Еврокомиссии, получит 3,3 млрд. Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что эти средства выделяются дополнительно к прошлым выплатам в рамках европейских программ поддержки, включая недавно согласованный транш на 8,4 млрд, который пойдет на системы ПВО, радары и боеприпасы.