Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море

Делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на сегодня. Отмечается, что о решении уже уведомили российскую сторону. В Совместном координационном центре в Стамбуле уточнили, что 6 судов уже начали движение, но пока не вошли в гуманитарный коридор.



Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно. Общий вес груза продовольствия - около 700 тысяч тонн. Напомним, ранее российская сторона оповестила о приостановке участия в договоренностях на неопределенный срок. Это связано с атакой ВСУ военных и гражданских судов Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность поставок продовольствия из украинских портов. Тем временем глава МИД Литвы уже призвал к военному решению проблемы зерновой сделки.