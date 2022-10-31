3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море
Делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на сегодня. Отмечается, что о решении уже уведомили российскую сторону. В Совместном координационном центре в Стамбуле уточнили, что 6 судов уже начали движение, но пока не вошли в гуманитарный коридор.
Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно. Общий вес груза продовольствия - около 700 тысяч тонн. Напомним, ранее российская сторона оповестила о приостановке участия в договоренностях на неопределенный срок. Это связано с атакой ВСУ военных и гражданских судов Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность поставок продовольствия из украинских портов. Тем временем глава МИД Литвы уже призвал к военному решению проблемы зерновой сделки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов