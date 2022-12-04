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Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака
Киев занимается подготовкой провокации, направленной на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, пишет РИА Новости со ссылкой навоенно-дипломатический источник.
По словам источника,киевский режим намерен устроить на территории Одесского припортового завода взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака. В последующем украинская сторона планирует обвинить Москву в якобы нанесенном ракетном ударе.
Как уточнил источник, провокация будет реализована под контролем представителей британских спецслужб, находящихся на данный момент в Одессе. Он добавил, что основная цель такой провокации - лишение РФ возможности поставлять аммиак, необходимый для производства азотных удобрений, в различные регионы мира.
"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", - подчеркнул источник.
Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
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